Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Випадково спалив понад 1000 дерев, — на Полтавщині пенсіонера оштрафували на 4,8 млн грн

16:37, 15 жовтня 2024
Під час прибирання сухої трави на подвір’ї пенсіонер вирішив спалити сміття, вогонь перекинувся на лісовий масив гідрологічного заказника, внаслідок чого згоріло багато дерев.
Випадково спалив понад 1000 дерев, — на Полтавщині пенсіонера оштрафували на 4,8 млн грн
ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хорольський районний суд Полтавської області ухвалив вирок щодо пенсіонера, який намагався позбутися сухостою та раптово підпалив лісВнаслідок пожежі було пошкоджено сосни та інші дерева на суму 4,8 млн грн. 

Як стало відомо, 23 квітня 2020 року пенсіонер вирішив навести лад на своєму подвір’ї та в його околицях. Він зібрав суху рослинність та склав поруч із подвір’ям — на комунальній ділянці, яка межує із лісовими масивами гідрологічного заказника місцевого значення «Комишитовий», що знаходиться за межами села Єньки Лубенського району Полтавської області та належить до комунальної власності Хорольської міської ради.

Коли пенсіонер підпалив суху рослинність, вогонь швидко поширився на території заказника, що призвело до великої пожежі. Внаслідок цього згоріло 162 сосни до стадії, коли вони перестали рости, 384 сосни отримали ушкодження, але продовжували рости, а також постраждало 781 дерево листяних порід. Загальна вартість завданих збитків становить 4 788 842 грн.

Пенсіонер на судовому засіданні підтвердив обставини скоєння ним кримінального правопорушення, свою вину визнав повністю, щиро розкаявся.

Суд, беручи до уваги всі фактори, призначив йому штраф у розмірі 23 800 грн. Окрім цього, пенсіонер зобов'язаний покрити судові та експертні витрати, які складають 31 707 грн, а також відшкодувати матеріальні збитки на суму 4,8 млн грн.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його проголошення (справа № 548/2007/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

 

суд штраф вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За травень-вересень 2024 року винесено постанов про штрафи на суму 7,54 млн грн – Рівненський ОТЦК

«Судово-юридична газета» поцікавилася у Кабміну, яка сума штрафів за постановами ТЦК надійшла до бюджету.

Партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні – член комітету з питань зовнішньої політики

Західні партнери вважають, що в Україні потрібно знизити вік мобілізації.

Підприємства стикнулися з ігноруванням запитів на статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників

У профільній асоціації повідомили про призупинення розгляду запитів від бізнесу стосовно перепідтвердження статусу критичності, що не дозволяє продовжити бронювання співробітників.

ЄС повинен обміркувати подальшу долю 4,5 млн українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС – лист Урсули фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн запропонувала розглянути питання подальшої долі українських громадян в Європі в рамках невідкладних змін до міграційного законодавства, зважаючи на потреби України та обмеженість ресурсів країн ЄС.

Кабмін встановив, що тексти нормативно-правових актів слід оформлювати шрифтом цифрової держави e-Ukraine

Текст нормативно-правового акта, що розміщується на веб-сайтах субʼєктів правотворчої діяльності, оформляється з використанням шрифту e-Ukraine, який розроблявся приватним агентством.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду