Випадково спалив понад 1000 дерев, — на Полтавщині пенсіонера оштрафували на 4,8 млн грн

Під час прибирання сухої трави на подвір’ї пенсіонер вирішив спалити сміття, вогонь перекинувся на лісовий масив гідрологічного заказника, внаслідок чого згоріло багато дерев.

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Хорольський районний суд Полтавської області ухвалив вирок щодо пенсіонера, який намагався позбутися сухостою та раптово підпалив ліс. Внаслідок пожежі було пошкоджено сосни та інші дерева на суму 4,8 млн грн.

Як стало відомо, 23 квітня 2020 року пенсіонер вирішив навести лад на своєму подвір’ї та в його околицях. Він зібрав суху рослинність та склав поруч із подвір’ям — на комунальній ділянці, яка межує із лісовими масивами гідрологічного заказника місцевого значення «Комишитовий», що знаходиться за межами села Єньки Лубенського району Полтавської області та належить до комунальної власності Хорольської міської ради.

Коли пенсіонер підпалив суху рослинність, вогонь швидко поширився на території заказника, що призвело до великої пожежі. Внаслідок цього згоріло 162 сосни до стадії, коли вони перестали рости, 384 сосни отримали ушкодження, але продовжували рости, а також постраждало 781 дерево листяних порід. Загальна вартість завданих збитків становить 4 788 842 грн.

Пенсіонер на судовому засіданні підтвердив обставини скоєння ним кримінального правопорушення, свою вину визнав повністю, щиро розкаявся.

Суд, беручи до уваги всі фактори, призначив йому штраф у розмірі 23 800 грн. Окрім цього, пенсіонер зобов'язаний покрити судові та експертні витрати, які складають 31 707 грн, а також відшкодувати матеріальні збитки на суму 4,8 млн грн.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його проголошення (справа № 548/2007/24).

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