Олаф Шольц визнав, що не пояснив німцям, чому важливо підтримувати Україну

Інакше, на його думку, вдалося б переконати більше громадян Німеччини щодо правильності підтримки українців.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав свою помилку в тому, що не пояснив німцям, чому важливо підтримувати Україну. Про це він розповів у інтерв’ю Schweriner Volkszeitung.

За його словами, у східній та західній частинах Німеччини під час громадянських діалогів почали частіше запитувати, чи такий рівень підтримки України насправді правильний.

Шольц сказав, що в інтерв'ю довгий час не ставили питання щодо доцільності допомоги України. Дискусій не було ні в газетах, на телебаченні чи радіо. Інакше, на його думку, вдалося б переконати більше громадян Німеччини щодо правильності підтримки українців.

«Мене як канцлера просто запитали, чому я не поставив би більше зброї в Україну ще швидше. Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалося. І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноваженим, тобто не робити всього того, чого дехто голосно вимагає», - сказав Шольц.

Водночас він заявив, що його позиція щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus та використання німецької зброї для ударів вглиб рф не змінилася.

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