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Стало відомо, де в Україні найвищі та найнижчі пенсії

09:24, 20 жовтня 2024
Середня пенсія в Україні становить 5852 гривні.
Стало відомо, де в Україні найвищі та найнижчі пенсії
Фото: chasdiy.org
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У Пенсійному фонді України оприлюднили інформацію про середню пенсію на 1 жовтня. Загалом в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5852 гривні.

Найвищі пенсії наразі у Києві – 7 971 грн, Рівненській області - 7 277 грн, Донецькій області - 7 159 грн та Луганській області — 6 716 грн.

Найнижчі пенсії у Тернопільській області - 4 461 грн, Чернівецькій області - 4 664 грн та Закарпатській області - 4 698 грн.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що грошей на «зимові» субсидії та пільги закладено достатньо.

Також очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович анонсувала підвищення пенсій.

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Пенсійний фонд пенсія Пенсія в Україні

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