В Україні відзначають День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ – Сирський привітав військових

Захисники радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ першими виявляють ворожі цілі в небі.

Фото: vn.mk.ua

Щороку 30 листопада Україна відзначає День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Це професійне свято військовослужбовців, які виявляють, відстежують і супроводжують ворожі літаки, гелікоптери, ракети та безпілотники, передаючи бойову інформацію вогневим засобам ППО для їх знищення. День установлений наказом від 16 вересня 2010 року №490 з урахуванням важливого значення радіотехнічних військ та для підтримки престижу служби в цих підрозділах.

Радіотехнічні війська — основне джерело інформації про повітряну обстановку, призначене для радіотехнічної розвідки та оповіщення військ.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський привітав військовослужбовців радіотехнічних військ Повітряних Сил із професійним святом:

«Ваша робота непомітна для більшості, але добре зрозуміла тим, хто приймає рішення й виконує бойові задачі.

У перші години повномасштабного вторгнення росії воїни РТВ змогли вийти з-під удару противника, зберегти систему управління та забезпечити необхідною інформацією наші Повітряні Сили. Завдяки їм ефективно виконали своє завдання сили протиповітряної оборони й українська авіація.

Щиро вітаю воїнів РТВ з професійним святом. Бажаю міцного здоров’я, надійної техніки і мирного неба. Висловлюю вдячність за вашу невтомну працю на користь українського народу.

Пам’ятаємо наших побратимів і посестер, які загинули від рук кривавих російських окупантів на бойовому чергуванні і виконуючи бойові завдання.

Ми переможемо!

Слава Україні!

Героям слава!» — сказав Сирський.

