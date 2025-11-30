  1. В Украине
В Украине отмечают День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ – Сырский поздравил военных

09:07, 30 ноября 2025
Защитники радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ первыми обнаруживают вражеские цели в небе.
Фото: vn.mk.ua
Ежегодно 30 ноября Украина отмечает День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это профессиональный праздник военнослужащих, которые обнаруживают, отслеживают и сопровождают вражеские самолеты, вертолеты, ракеты и беспилотники, передавая боевую информацию огневым средствам ПВО для их уничтожения. День установлен приказом от 16 сентября 2010 года №490 с учетом важного значения радиотехнических войск и для поддержания престижа службы в этих подразделениях.

Радиотехнические войска — основной источник информации о воздушной обстановке, предназначенный для радиотехнической разведки и оповещения войск.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский поздравил военнослужащих радиотехнических войск Воздушных Сил с профессиональным праздником:

«Ваша работа незаметна для большинства, но хорошо понятна тем, кто принимает решения и выполняет боевые задачи.

В первые часы полномасштабного вторжения России воины РТВ смогли выйти из-под удара противника, сохранить систему управления и обеспечить необходимой информацией наши Воздушные Силы. Благодаря им эффективно выполнили свою задачу силы противовоздушной обороны и украинская авиация.

Искренне поздравляю воинов РТВ с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, надежной техники и мирного неба. Выражаю благодарность за ваш неутомимый труд на благо украинского народа.

Помним наших побратимов и сестер, которые погибли от рук кровавых российских оккупантов на боевом дежурстве и при выполнении боевых задач.

Мы победим!

Слава Украине!

Героям слава!» — сказал Сырский.

