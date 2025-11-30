У Шотландії 28 тисяч українців ризикують стати безхатченками після скасування виплат – що змінилося
Близько 28 тисяч українських біженців, переважно жінок і дітей, можуть опинитися на вулиці у Шотландії після того, як новий лейбористський уряд скасував виплату «подяки» шотландським сім’ям, які їх прийняли. Про це пише Daily Mail.
Програму «Житло для України» запустив попередній консервативний уряд у 2022 році: господарі отримували 500 фунтів на місяць, згодом суму знизили до 350 фунтів.
Цього місяця виплати офіційно припинили. Шотландські консерватори назвали рішення «безсердечним і короткозорим».
Місцеві ради побоюються хвилі звернень про безпритульність від українців, адже система соціального житла вже працює на межі.
