В Шотландии 28 тысяч украинцев рискуют остаться без крова после отмены выплат – что изменилось

Правительство Шотландии прекратило ежемесячную «благодарность» в 350 фунтов семьям, которые приняли украинцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Около 28 тысяч украинских беженцев, преимущественно женщин и детей, могут оказаться на улице в Шотландии после того, как новое лейбористское правительство отменило выплату «благодарности» шотландским семьям, которые их приняли. Об этом пишет Daily Mail.

Программу «Жилище для Украины» запустило предыдущее консервативное правительство в 2022 году: хозяева получали 500 фунтов в месяц, впоследствии сумму снизили до 350 фунтов.

В этом месяце выплаты официально прекратили. Шотландские консерваторы назвали решение «бессердечным и близоруким».

Местные советы опасаются волны обращений о бездомности от украинцев, ведь система социального жилья уже работает на пределе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.