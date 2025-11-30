В Шотландии 28 тысяч украинцев рискуют остаться без крова после отмены выплат – что изменилось
Около 28 тысяч украинских беженцев, преимущественно женщин и детей, могут оказаться на улице в Шотландии после того, как новое лейбористское правительство отменило выплату «благодарности» шотландским семьям, которые их приняли. Об этом пишет Daily Mail.
Программу «Жилище для Украины» запустило предыдущее консервативное правительство в 2022 году: хозяева получали 500 фунтов в месяц, впоследствии сумму снизили до 350 фунтов.
В этом месяце выплаты официально прекратили. Шотландские консерваторы назвали решение «бессердечным и близоруким».
Местные советы опасаются волны обращений о бездомности от украинцев, ведь система социального жилья уже работает на пределе.
