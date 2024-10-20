Какие пенсии получают украинцы в 2024 году — Пенсионный фонд обнародовал актуальные цифры

Пенсионный фонд Украины опубликовал актуальные данные о среднем размере пенсий и количестве пенсионеров. С начала года средние пенсии выросли на 8,7%.
Начиная с нового года средняя пенсия увеличилась на 466,61 гривны, и теперь ее размер составляет 5 851,86 гривны.
Число пенсионеров снизилось на 173944, теперь их общее количество составляет 10342593. В начале года этот показатель был 10516537.
Повышение пенсий стало возможным благодаря индексации, которая началась в марте 2024 года. В результате пенсии увеличились на 8% для следующих категорий пенсионеров:
Около 25,8% украинских пенсионеров получают ежемесячные выплаты в размере до 3000 гривен со средней пенсией 2761,66 грн.
Пенсию от 5001 до 10 000 грн получают 2644649 человек (25,6%), их выплаты в среднем составляют 6860,6 грн.
Выплаты от 3001 до 4000 грн получают 1795235 пенсионеров (17,3%) со средним размером пенсии 3544,92 грн.
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