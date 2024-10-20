Какие пенсии получают украинцы в 2024 году — Пенсионный фонд обнародовал актуальные цифры

Количество пенсионеров с начала года уменьшилось на 173 944 человека.

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Пенсионный фонд Украины опубликовал актуальные данные о среднем размере пенсий и количестве пенсионеров. С начала года средние пенсии выросли на 8,7%.

Начиная с нового года средняя пенсия увеличилась на 466,61 гривны, и теперь ее размер составляет 5 851,86 гривны.

Число пенсионеров снизилось на 173944, теперь их общее количество составляет 10342593. В начале года этот показатель был 10516537.

Повышение пенсий стало возможным благодаря индексации, которая началась в марте 2024 года. В результате пенсии увеличились на 8% для следующих категорий пенсионеров:

9,5 миллиона пенсионеров, получающих выплаты на общих основаниях.

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств, которым пенсия назначена согласно законодательству о силовых структурах.

97,8 тысяч человек с инвалидностью, наступившей в результате травм или болезней, связанных с Чернобыльской катастрофой.

Около 25,8% украинских пенсионеров получают ежемесячные выплаты в размере до 3000 гривен со средней пенсией 2761,66 грн.

Пенсию от 5001 до 10 000 грн получают 2644649 человек (25,6%), их выплаты в среднем составляют 6860,6 грн.

Выплаты от 3001 до 4000 грн получают 1795235 пенсионеров (17,3%) со средним размером пенсии 3544,92 грн.

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