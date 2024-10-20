На Рівненщині підприємець продав громаді неякісні котли — суд змусив замінити

Йдеться про твердопаливні котли вартістю 459 тисяч гривень, які були поставлені без підтверджуючих документів щодо їхньої якості.

На Рівненщині підприємця зобов’язали замінити товари неналежної якості. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Мова йде про твердопаливні котли вартістю 459 тис. грн, поставлені відповідно до договорів, проте без документів, які підтверджують якість товару.

Встановлено, що Немовицька територіальна громада Сарненського району уклала договори щодо закупівлі 5 твердопаливних котлів для потреб сільської ради та Центру ПМСД. При цьому, постачальник надав покупцю сертифікати відповідності та перевірки типу, які на момент проведення вищевказаної закупівлі вже 2 роки, як втратили чинність.

Оскільки це обладнання мало використовуватися у громадських місцях – воно мусило відповідати технічним стандартам якості, що підтверджується належними документами.

З огляду на ці умови, а також з метою захисту інтересів держави і територіальної громади щодо забезпечення раціонального та ефективного використання бюджету, прокуратура заявила вимоги про заміну товарів на аналогічне обладнання, але належної якості та з усіма необхідними документами.

Після ухвали Господарського суду на користь прокуратури, підприємець виконав всі вимоги та встановив нові твердопаливні котли для громади.

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