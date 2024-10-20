США розслідують витік надсекретних документів про можливий удар Ізраїля по Ірану

Як пише CNN, США почали розслідування витоку секретних даних розвідки, що стосуються підготовки Ізраїлем операції у відповідь на ракетний обстріл з боку Ірану.

США розпочали розслідування витоку секретних розвідувальних даних, що стосується підготовки Ізраїлю до можливого удару по Ірану у відповідь на ракетний обстріл з боку Ірану, включаючи тренування ізраїльських пілотів. Про це повідомляє CNN.

Документи, датовані 15 і 16 жовтня, з'явилися в мережі після публікації в Telegram акаунтом "Middle East Spectator". Вони мають статус "цілком таємно" і містять позначення, що дозволяють доступ до інформації тільки членам розвідувального альянсу "П'ять очей" — Канаді, Новій Зеландії, Великій Британії та Австралії, включаючи США.

Зазначається, що вони описують підготовку Ізраїлю до удару по Ірану. В одному з документів йдеться про плани Ізраїлю переміщувати боєприпаси. Його склало Національне агентство геопросторової розвідки.

В іншому документі стверджується, що його джерелом є Агентство національної безпеки, і в ньому описуються навчання Військово-повітряних сил Ізраїлю з застосуванням ракет класу "повітря-поверхня", які також, як вважають, готуються до удару по Ірану.

Видання пише, що слідство перевіряє, хто мав доступ до передбачуваного документа Пентагону. Будь-який такий витік автоматично призведе до розслідування Федеративного бюро розслідувань разом із Пентагоном і розвідувальними службами США.

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