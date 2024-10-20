У США вимагають посилити санкції проти нафтосервісної галузі рф

Конгрес вимагає від Білого дому посилити санкції проти нафтосервісної галузі рф.

Двопартійна коаліція в Конгресі США звернулася до адміністрації Джо Байдена з вимогою посилити санкції проти російської нафтосервісної індустрії. Вони вважають, що нинішні заходи дозволяють американській компанії SLB допомагати військовій машині путіна. Про це повідомляє Financial Times.

Конгрес США вимагає від Міністерства фінансів і Держдепартаменту роз'яснень, чому компанія SLB доставила в росію обладнання на 17,5 мільйона доларів з серпня по грудень 2023 року, незважаючи на санкції.

Законодавці наголошують, що SLB, найбільша у світі нафтосервісна компанія, сприяє фінансуванню російської армії, і вимагають більш жорстких санкцій для обмеження доходів путіна.

"Ми закликаємо вас продовжувати підтримувати наших українських союзників шляхом запровадження більш жорстких нафтових санкцій, щоб ефективно обмежити прибутки путіна", – йдеться в листі, підписаному понад 50 членами Конгресу і адресованому державному секретарю Ентоні Блінкену і міністру фінансів Джанет Єллен.

Міністерство фінансів США заявило, що залишається "відданим використанню всіх наших інструментів, щоб зменшити доходи Кремля і ускладнити роботу російської військової машини".

"Американським фірмам заборонено здійснювати будь-які нові інвестиції в Росію, і ми плануємо застосовувати всі наші санкції проти компаній, що перебувають під нашою юрисдикцією", – заявили у Мінфіні.

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