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На Одещині судитимуть директора підприємства, який не сплатив мільйони податків за експорт сільгосппродукції

13:20, 20 жовтня 2024
Директора підприємства-експортера судитимуть за податкову оборудку на майже 15 мільйонів гривень.
На Одещині судитимуть директора підприємства, який не сплатив мільйони податків за експорт сільгосппродукції
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На Одещині судитимуть директора підприємства-експортера за податкову оборудку на майже 15 мільйонів гривень. Він не включив у податкову звітність частину отриманого прибутку від експорту пшениці. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Встановлено, що директор підприємства-експортера не включив у податкову звітність за І квартал 2024 року частину отриманого прибутку від експорту 15 тисяч тонн пшениці українського походження.

Продукція експортувалася морським шляхом до Республіки Сейшельські Острови, а кількість фактично проданої продукції та дохід підприємства були в рази більшими, ніж офіційно задокументовані в податковій декларації. Відповідно, сума податків та інших обов’язкових платежів повинна була сплачуватись більша.

Внаслідок таких неправомірних дій до держбюджету не надійшло майже 15 млн грн податків.

Прокуратура зазначає, що наразі забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

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