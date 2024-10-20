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Гальмує, зависає і перезавантажується — користувачі скаржаться на iPhone 16 Pro і Pro Max

12:44, 20 жовтня 2024
Користувачі заявляють, що нові айфони спонтанно перезавантажуються до 20 разів на день.
Гальмує, зависає і перезавантажується — користувачі скаржаться на iPhone 16 Pro і Pro Max
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Користувачі масово скаржаться на iPhone 16 Pro і Pro Max. Нові моделі дуже гальмують та перезавантажуються до 20 разів на день. Про це повідомляє портал MacRumors.

Повідомлення про несправності почали надходити з початку продажів айфону і продовжують надходити практично через місяць.

За словами власників, телефони мимовільно перезавантажуються по 20 разів на день. При цьому проблема виникає випадково — спочатку екран перестає реагувати на торкання, а потім починає перезавантаження.

Навіть оновлення iOS 18.0.1 та 18.1 не вирішили проблему. Деякі користувачі, які звернулися до Apple, отримали нові айфони по гаранії, але й на них неполадки зберігаються.

Особливо часто скарги надходять від власників iPhone 16 Pro та Pro Max.

Раніше повідомлялося, що ціни на iPhone 16 можуть знизитися найближчим часом через низький попит. Аналітики кажуть, що продаж нової лінійки iPhone поки не виправдав очікувань.

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