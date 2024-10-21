Міністр оборони США Ллойд Остін у Києві оголосив про новий пакет допомоги Україні на $400 млн

До нового пакету допомоги увійдуть зброя, боєприпаси та військова техніка.

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів. Відповідну заяву він зробив на зустрічі із Президентом Володимиром Зеленським.

"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакету допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", - сказав він.

Нагадаємо, що 21 жовтня до Києва прибув із візитом очільник міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

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