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Верховний Суд підтвердив законність стягнення з судді з Київщини необґрунтованих активів на суму 3,6 млн грн

15:29, 21 жовтня 2024
Суддя з Київщини не підтвердив законність набуття активів на 3,6 млн грн.
Верховний Суд підтвердив законність стягнення з судді з Київщини необґрунтованих активів на суму 3,6 млн грн
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Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність рішень першої та апеляційної інстанцій ВАКС, якими задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів на суму 3,6 млн грн, що належать судді одного з районних судів Київської області та законність набуття яких не була ним підтверджена.  Про це повідомила пресслужба САП.

У САП заявили, що на підставі зібраних детективами НАБУ та прокурорами САП матеріалів установлено, що вищевказаний суддя через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у столиці площею 142 кв. м та автомобіль, загальна вартість яких сягає 6,7 млн грн. При цьому, у ході аналізу майнового стану та його доходів з’ясовано, що грошові кошти, використані для придбання цих активів, не могли бути набуті за рахунок законних доходів судді.

Прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з судді в дохід держави 5,7 млн грн грошових коштів, законність походження яких викликала обґрунтований сумнів.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов прокурора, визнав необґрунтованим активом квартиру та вирішив стягнути в дохід держави 3,6 млн грн. Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційних скарг сторін та залишив рішення ВАКС без змін. 

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про справу № 991/366/22 за позовом Держави в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до судді Максима Ковбеля, його тещі Ганни Паньчук, за участі третьої особи, дружини судді Оксани Ковбель про визнання необґрунтованими активів та стягнення в дохід держави грошових коштів у сумі 5 721 326 грн.

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суддя САП ВС

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