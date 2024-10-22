Реформа строків досудового розслідування вимагатиме посилення ролі прокурорів у порівнянні з суддями у прийнятті ключових рішень — меморандум з МВФ

Скасувати у КПК закриття провадження у зв'язку з пропуском строків досудового розслідування після повідомлення про підозру потрібно до кінця грудня 2024 року – меморандум з МВФ.

Україна повинна до кінця грудня 2024 року прийняти зміни до КПК, якими скасувати обов'язкове закриття провадження у зв'язку з пропуском строків досудового розслідування після повідомлення про підозру. Про це зазначено в оновленому меморандумі з МВФ.

МВФ вказує, що необхідно провести подальші технічні консультації із зацікавленими сторонами щодо змін до Кримінального процесуального кодексу стосовно взаємної правової допомоги та строків досудового розслідування (структурний орієнтир – до кінця грудня 2024 року). Зокрема, «реформа строків досудового розслідування вимагатиме посилення ролі прокурорів у порівнянні з суддями у прийнятті ключових рішень (наприклад, закриття провадження або завершення досудового розслідування)».

Як вказано у меморандумі, для посилення ефективності процедур розслідування корупції будуть внесені подальші зміни до Кримінального процесуального кодексу, зокрема:

щоб Генеральний прокурор міг делегувати САП повноваження керування запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу у зв’язку з розслідуваннями корупції

скасувати обов'язкове закриття досудового розслідування у зв'язку з пропуском строків досудового розслідування після повідомлення про підозру

«з метою відповідного балансу між цілями швидкого та всебічного розслідування кримінальних правопорушень та захисту прав сторін у кримінальному провадженні, після закінчення строків і клопотання обвинуваченого або потерпілих сторін, надати можливість слідчому судді примусити своєчасно прокурора прийняти рішення стосовно досудового розслідування (або закрити провадження, або завершити досудове розслідування), або відхилити клопотання (структурний орієнтир – кінець грудня 2024)».

«Крім того, ми забезпечимо повну правову визначеність щодо правового регулювання та визначення строків досудового розслідування після вручення підозри» - зазначено у документі.

Також у меморандумі перенесли строк для завершення зовнішнього аудиту ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів із міжнародним досвідом. Строки його завершення і публікації звіту аудиторів посунули на кінець лютого 2025 року.

«Після консультації з персоналом МВФ буде опубліковано технічне завдання, критерії та методологію, затверджені комісією для проведення зовнішнього аудиту. На основі аналізу, проведеного аудиторами, аудиторський звіт міститиме чіткі, аргументовані та доказові висновки, а також пріоритетні рекомендації щодо ефективності НАБУ та його операційної та інституційної незалежності» - зазначено у меморандумі.

Крім того, в рамках «ширших планів реформування судово-експертної системи для кримінально-виконавчої діяльності, НАБУ до кінця липня 2025 року отримає доступ до незалежних і компетентних судово-медичних експертів, щоб дати йому змогу ефективно виконувати свої слідчі функції, включно з розслідуванням складних корупційних справ».

Для ефективної імплементації закону, який надає НАБУ повноваження щодо перехоплення комунікацій (прослуховування), буде розроблено план реалізації на період після введення воєнного стану, щоб забезпечити НАБУ ресурсами, обладнанням та технологічними рішеннями для самостійного перехоплення повідомлень стаціонарних та мобільних пристроїв.

У зв’язку з цим НАБУ та правоохоронні органи допрацьовують меморандум про взаєморозуміння щодо плану реалізації.

До кінця грудня 2024 року також буде прийнято закон про посилення корпоративної кримінальної відповідальності (що стосується приватних і публічних юридичних осіб – резидентів або нерезидентів України та охоплює, серед іншого, корупційні правопорушення всередині країни) відповідно до міжнародних стандартів для підтримки зусиль країни щодо приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом.

Також у Меморандумі з МВФ йдеться про аудит САП: «Ми зобов’язуємося провести зовнішній незалежний аудит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та опублікувати аудиторський звіт відповідно до дворічного періоду, передбаченого поправками до закону про САП від грудня 2023 року».

Ще один аспект стосується розгляду справ у ВАКС стосовно топ-посадовців.

«Після внесення у травні 2024 року поправок до процесуального кодексу, які дозволяють розглядати справи чи питання в першій інстанції одним суддею ВАСУ або колегією з трьох суддів ВАСУ залежно від суворості покарання, ми продовжуємо відстежувати потенційний вплив на підвищення ефективності та ресурсів для всіх кримінальних судів шляхом включення списку високопоставлених державних службовців, справи яких автоматично розглядатимуться колегією суддів (незалежно від покарання)» - йдеться у документі.

Крім того, до кінця грудня 2024 року Україна має вдосконалити операційну базу для отримання адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», оновлений Меморандум також передбачає пенсійну реформу і створення нового Вищого суду з розгляду публічно-правових спорів.

Оновлений меморандум з МВФ допускає підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.