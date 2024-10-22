Единые показатели оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи будут утверждены в ноябре

Кабмин внес изменения в сроки утверждения Единых показателей для оценки добропорядочности и и профессиональной этики судьи.

Кабмин постановлением 18 октября №1194 внес изменения в Государственную антикоррупционную программу на 2023—2025 годы.

Так, в октябре 2024 года Высший совет правосудия, ВККС и ГРД должны разработать проект Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) «с учетом лучших практик, определенных по результатам анализа практики осуществления оценки Высшим советом правосудия, Высшей квалификационной комиссией судей, Общественным советом международных экспертов, Общественным советом добродетели».

В ноябре 2024 г. должно состояться согласование доработанного проекта Единых показателей для оценки добродетели и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи), его утверждение и обнародования.

При этом на декабрь 2025 перенесли задачи для ГСА и ВККС по разработке программного обеспечения и внедрения технического оборудования, необходимых для обеспечения формирования и ведения судейского досье (досье кандидата на должность судьи) в электронной форме в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе.

Напомним, как ранее рассказала в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая, в проекте Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства до 2029 года отдельное подразделение посвящено деятельности Верховного Суда. Хотя вопрос «переаттестации» судей Верховного Суда не выделен отдельно, но речь идет о проверке их добропорядочности и состояния на основаниях и в порядке, установленном законом. Кроме того, предусмотрены вопросы усовершенствования квалификационных требований к кандидатам на должность судьи Верховного Суда и конкурсным процедурам.

Также в Стратегии создание Высшего суда по публично-правовым спорам как суда первой и апелляционной инстанций для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов заложено в краткосрочных мерах дальнейшего развития системы высших специализированных судов.

Создание этого суда должно происходить в несколько этапов. На первом этапе следует внести соответствующие изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и в процессуальные кодексы по установлению юрисдикции этого суда. Второй этап – внесение Президентом проекта закона о создании соответствующего суда. После вступления в силу этого закона немедленно начнется конкурс с целью отбора судей, которые пройдут надлежащую проверку добропорядочности и профессионализма с привлечением гражданского общества и независимых экспертов.

Автор: Наталья Мамченко

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