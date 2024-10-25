Практика судів
  1. В Україні

У податковій пояснили, чи стане проблемою порушення нумерації податкових накладних

21:24, 25 жовтня 2024
Податківці повідомляють, що у податковій накладній в окремих рядках зазначаються обов’язкові реквізити, одним з яких є порядковий номер податкової накладної.
У податковій пояснили, чи стане проблемою порушення нумерації податкових накладних
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податківці пояснюють, яка відповідальність передбачена за порушення послідовності присвоєння номерів податкових накладних протягом певного періоду.

Зазначається, що згідно з п. 201.1 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої платником особи, відповідно до вимог Закону України від 05 жовтня 2017 року №2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов’язкові реквізити, одним з яких є порядковий номер податкової накладної.

Відповідно до п. 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. №1307 (далі – Порядок №1307) порядковий номер податкової накладної містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та складається з двох частин:

у першій частині (до знака дробу) проставляється порядковий номер;

у другій частині (після знака дробу) проставляється код, що передбачає складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код, що передбачає здійснення операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, або код, що передбачає здійснення платником ПДВ, який відповідає вимогам, визначеним п.п. «а» пп. 97.2 п. 97 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, операцій з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів.

У першій частині порядкового номера податкової накладної зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру складеної платником податкової накладної протягом певного періоду.

Облік (нумерація) складених податкових накладних ведеться платником ПДВ у довільних формі та порядку.

Не допускається складання платником податку на додану вартість за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером.

Порядковий номер податкової накладної не може починатись на «0».

Отже, порушення послідовності присвоєння номерів податкових накладних протягом певного періоду (доби) не є порушенням Порядку №1307. 

У разі якщо платник ПДВ протягом однієї доби склав дві або більше податкових накладних з однаковим номером, друга та наступні податкові накладні з таким номером не можуть бути зареєстровані в ЄРПН.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи – Офіс Генпрокурора

Прокурори не зможуть отримувати пенсію одночасно із заробітною платою – Офіс Генпрокурора

Після листа МЗС щодо загрози неотримання траншу від ЄС комітет підтримав законопроект про угоди корупціонерів зі слідством

У разі неприйняття закону про пом’якшення покарання корупціонерам, які укладуть угоди зі слідством, Україна ризикує не отримати 4 млрд євро від ЄС.

Чому батько не може встановити факт самостійного виховання дитини в межах окремого провадження – Велика Палата Верховного Суду висловила позицію

Мати виїхала за кордон у лютому 2022 року та не брала участі у вихованні сина, і чоловік звернувся до суду за встановленням факту самостійного виховання дитини батьком – що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

В Єврокомісії вирішили прив’язати розподіл коштів між країнами ЄС до політичних та економічних реформ – план Урсули фон дер Ляєн натрапив на критику

Зміна чинних правил полягає в тому, що країни отримають гроші лише за умови проведення реформ, які підтримує Брюссель.

Відставку судді спробували заблокувати громадські активісти, але Рада правосуддя та адвокати з ними не погодилися

Суддя-спікер Дніпровського райсуду Києва Юлія Іваніна звільнилася у відставку, незважаючи на спротив.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ