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Грузія вводить кримінальну відповідальність за блокування виборчих комісій

13:36, 25 жовтня 2024
Грузія вводить кримінальну відповідальність за блокування виборчих комісій
Грузія вводить кримінальну відповідальність за блокування виборчих комісій
Джерело фото: ua.depositphotos.com
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Грузинська влада ухвалила постанову, що передбачає кримінальну відповідальність за блокування стратегічних об’єктів, зокрема Центральної виборчої комісії (ЦВК), під час парламентських виборів. Рішення було прийнято 24 жовтня, всього за два дні до виборів, повідомляє «Эхо Кавказа».

У перелік стратегічних об'єктів увійшли також будівлі судів, державних управлінь і Патріархії. Постанова № 361 була підписана прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Згідно з документом, за захоплення або блокування таких об'єктів правопорушники можуть отримати до 2 років позбавлення волі відповідно до статті 222 Кримінального кодексу Грузії. Якщо ж дії вчинені групою осіб, термін покарання може сягати від 2 до 4 років.

Особливо суворі покарання, терміном від 10 до 15 років позбавлення волі, передбачені за захоплення або блокування стратегічного об'єкта з терористичними намірами.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що включення ЦВК до переліку стратегічних об'єктів є спробою влади створити напружену ситуацію. «Це говорить про те, що нам намагаються психологічно поставити підніжку, поставити у напружену ситуацію. Ніхто не збирається здійснювати переворот, будівля ЦВК повинна бути там, де вона є, ЦВК має оприлюднити реальні результати виборів - і всі будуть задоволені», — зазначила вона на пресконференції в Палаці Орбеліані.

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вибори Грузія

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