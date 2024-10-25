Грузия вводит уголовную ответственность за блокирование избирательных комиссий

За блокирование стратегических объектов перед выборами предусматривается до 15 лет заключения.

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Грузинские власти приняли постановление, предусматривающее уголовную ответственность за блокирование стратегических объектов, в том числе Центральной избирательной комиссии (ЦИК), во время парламентских выборов. Решение было принято 24 октября, всего за два дня до выборов, сообщает «Эхо Кавказа».

В перечень стратегических объектов вошли также здания судов, государственных управлений и Патриархии. Постановление № 361 было подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Согласно документу, за захват или блокирование таких объектов правонарушители могут получить до 2 лет лишения свободы в соответствии со статьей 222 Уголовного кодекса Грузии. Если же действия совершены группой лиц, срок наказания может достигать от 2 до 4 лет.

Особо суровые наказания, сроком от 10 до 15 лет лишения свободы, предусмотрены за захват или блокирование стратегического объекта с террористическими намерениями.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что включение ЦИК в перечень стратегических объектов является попыткой властей создать напряженную ситуацию. «Это говорит о том, что нам пытаются психологически поставить подножку, поставить в напряженную ситуацию. Никто не собирается совершать переворот, здание ЦИК должно быть там, где оно есть, ЦИК должен обнародовать реальные результаты выборов - и все будут довольны», - отметила она на пресс-конференции во Дворце Орбелиани.

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