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Забил мать до смерти и обжаловал приговор — Верховный Суд поставил точку по делу жителя Хмельницкой области

13:18, 25 октября 2024
Мужчину осудили на 10 лет за умышленное убийство, но он и его адвокат обжаловали приговор с просьбой переквалифицировать дело на причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и назначить более мягкое наказание.
Забил мать до смерти и обжаловал приговор — Верховный Суд поставил точку по делу жителя Хмельницкой области
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Верховный Суд подтвердил законность приговора Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области и определения Хмельницкого апелляционного суда по делу местного жителя, который забил до смерти мать. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Установлено, что 5 июня 2023 года в доме пьяный сын до смерти избил свою мать. По выводам судебно-медицинской экспертизы, он нанес ей около полусотни ударов в разные части головы и туловища. От полученных травм женщина умерла на месте.

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области приговором от 6 октября 2023 признал 42-летнего мужчину виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Обвиняемый и его адвокат обжаловали судебное решение в апелляционный суд, просили его изменить – переквалифицировать действия по умышленному убийству на причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей (ч. 2 ст.121 УК Украины), и назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом (ст. 69 УК Украины).

Хмельницкий апелляционный суд постановлением от 9 января 2024 оставил апелляционные жалобы без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции – без изменений.

Осужденный и защитник подали кассационные жалобы. Адвокат просил отменить оба судебных решения и направить уголовное производство на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. По его убеждению, осужденный действовал с неконкретизированным (неопределенным) умыслом на причинение телесных повреждений, а к наступлению от них смерти потерпевшей относился неосторожно. Также отметил, что эксперт не разграничил, какие именно телесные повреждения могли привести к смерти женщины.

Его подзащитный просил изменить приговор и определение и переквалифицировать его действия по ч. 2 ст.121 УК Украины. Заверил, что не имел умысла лишать мать жизни.

По мнению коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, в своем приговоре суд привел конкретные доказательства, убедительно доказывающие справедливость осуждения мужчины за умышленное убийство.

«Характер и количество причиненных телесных повреждений, последовательность действий осужденного, в том числе после совершения преступления (не оказал помощь лежавшей неподвижно потерпевшей, не вызвал скорую помощь, угрожал отцу, который, обнаружив на полу избитую потерпевшую, хотел вызвать полицию), подтверждают вывод суда о том, что [он] осознавал общественно опасный характер своего деяния, предусматривал его последствия и сознательно допускал наступление именно смерти потерпевшей, то есть имел косвенный умысел (ч. 3 ст. 24 УК) на убийство», – констатировал ВС.

Следовательно, оставил без удовлетворения кассационные жалобы, а судебные решения местного и апелляционного судов – без изменений.

С судебными решениями по делу №688/3180/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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