Одесского правоохранителя разоблачили на попытке переправить четырех военнообязанных за границу

Правоохранитель знал расположение блокпостов и как их обойти, а за услуги брал 6,5 тысячи долларов США с человека.

Работники Государственного бюро расследований при поддержке СБУ сообщили о подозрении сотруднику правоохранительных органов Одесской области, который пытался наладить незаконный канал для переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, мужчина начал организовывать схему в сентябре, хорошо зная приграничную территорию и расположение блокпостов. «Клиентов» для выезда за границу он набирал через соцсети, а за услугу требовал 6,5 тысячи долларов США с человека. Ему помогали сообщники, которые должны были сопровождать мужчин до границы.

22 октября работники ГБР задержали подозреваемого при попытке переправить через границу четырех военнообязанных. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы. Продолжается следствие под руководством Одесской областной прокуратуры, правоохранители устанавливают полный круг причастных.

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