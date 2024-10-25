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Одеського правоохоронця викрили на спробі переправити чотирьох військовозобов’язаних за кордон

12:59, 25 жовтня 2024
Правоохоронець знав розташування блокпостів та як їх оминути, а за послуги брав 6,5 тисячі доларів США з особи.
Одеського правоохоронця викрили на спробі переправити чотирьох військовозобов’язаних за кордон
Джерело фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань за підтримки СБУ повідомили про підозру співробітнику правоохоронних органів Одеської області, який намагався налагодити незаконний канал для переправлення чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, чоловік почав організовувати схему у вересні, добре знаючи прикордонну територію та розташування блокпостів. «Клієнтів» для виїзду за кордон він набирав через соцмережі, а за послугу вимагав 6,5 тисячі доларів США з особи. Йому допомагали спільники, які мали супроводжувати чоловіків до кордону.

22 жовтня працівники ДБР затримали підозрюваного під час спроби переправити через кордон чотирьох військовозобов’язаних. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. Триває слідство під керівництвом Одеської обласної прокуратури, правоохоронці встановлюють повне коло причетних.

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