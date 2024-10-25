«Наводит на невеселые мысли»: Даниил Гетманцев раскритиковал перенос сроков выполнения ряда мер Антикоррупционной программы

Выполнение отдельных мер Государственной антикоррупционной программы перенесено с апреля 2023 года на сентябрь 2025 года без определения причин – Даниил Гетманцев считает, что нужно разобраться.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением 18 октября №1194 внес изменения в Государственную антикоррупционную программу на 2023—2025 годы. В частности, перенесены и сроки разработки проекта Единых показателей для оценки добродетели и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) «с учетом лучших практик, определенных по результатам анализа практики осуществления оценки Высшим советом правосудия, Высшей квалификационной комиссией судей, Общественным советом международных экспертов советом добродетели».

Также на декабрь 2025 перенесли задачи для ГСА и ВККС по разработке программного обеспечения и внедрению технического оборудования, необходимых для обеспечения формирования и ведения судейского досье (досье кандидата на должность судьи) в электронной форме в ЕСИТС.

Как отметил председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев, нужно разобраться в причинах и основаниях переноса отдельных мер в контексте, что выполнение ГАП является дорожной картой антикоррупционных изменений.

Так, он напомнил, что Государственная антикоррупционная программа на 2023-2025 годы была утверждена постановлением Кабмина в марте 2023 года и за прошедшие с этого времени полтора года и чуть более половины горизонта, на который она была рассчитана, стоило взглянуть на программу свежим взглядом, оценить сделанное и поставить новые задачи.

«Обновление оказалось действительно масштабным и изложено на 216 (!!!) страницах.

Однако внимательное изучение принятого документа наводит на довольно невеселые мысли.

Ведь если вынести за скобки уточнение утвержденных полтора года назад формулировок, замену исполнителей в связи с изменениями, произошедшими в системе органов государственной власти, литературные упражнения (вроде замены слов «исследование» – «анализом», «предпринимателей» – «субъектами хозяйствования», а «единых критериев» - «едиными показателями») и коррекцию «индикаторов достижения», то остальные (более половины документа) – это перенос сроков выполнения большого количества антикоррупционных мер.

И если бы речь шла о просрочке на один-два месяца, можно было бы «прикрыться» полномасштабной войной, нехваткой и текучестью кадров в органах власти, ограниченным финансированием и другими традиционными «бюрократическими оправданиями» (хотя с подобным подходом не могу согласиться – программа ведь принималась в марте 2023 года, когда уже год как шла война нынешней интенсивности, шли боевые действия по всей линии фронта протяженностью более тысячи километров, органы власти должны были адаптироваться к работе в новых условиях, и это не может быть причиной невыполнения мер «антикора»).

Но когда речь идет о переносе (в октябре 2024 года!) сроков реализации задач с марта 2023 года – на февраль или май 2025 года, с апреля 2023 года – на сентябрь 2025 года, с июня 2023 года – на май 2025 или август 2023 года – на декабрь 2025 года (и подобных примеров можно привести немало)…

За каждым таким сорванным или существенно просроченным заданием и мероприятием стоит не только чья-то фамилия, которую желательно услышать, но и сохранение возможностей для масштабных проявлений коррупции и схем, которые мы увидели в последнее время, например, в системе МСЭК (кстати, этой « теме» в антикоррупционной программе тоже было посвящено несколько пунктов) и вызывающих серьезное и справедливое возмущение в обществе.

Украина движется к вступлению в Евросоюз, которое под микроскопом будет изучать все связанное с коррупцией (как свидетельствует опыт Болгарии и Румынии, еще не один год даже после членства в Объединении). Мы видим осведомленность наших партнеров, их чувствительное отношение к этому вопросу и замечания о «недостаточности прогресса» на каждой встрече.

Поэтому просто перенос сроков невыполненных мер без определения причин и установления «причастных» скорее всего повлечет за собой то, что к концу 2025 года большинство задач будут механически переставлены в следующую Антикоррупционную программу уже со сроками 2027-2028 год» - отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

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