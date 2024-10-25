Коли в Івано-Франківську почнуть патрулювати мовні інспектори та хто це буде, – розповів мер міста

У Івано-Франківську стартують волонтерські патрулі для контролю чистоти мови.

Джерело фото: chesno.org

Івано-Франківськ оголосив дату початку роботи перших мовних інспекторів-волонтерів — патрулі вийдуть на вулиці з 28 жовтня. Мер міста Руслан Марцінків повідомив, що близько третини з 40 охочих контролювати чистоту української мови — це внутрішньо переміщені особи.

«Очікував, що це будуть переважно люди старшого віку, але дуже багато молодих прогресивних людей. Що цікаво, серед них третина — внутрішньо переміщені особи», — зазначив Марцінків в ефірі ТРК «Вежа».

За словами мера, мовні інспектори працюватимуть виключно в межах правового поля. «Популяризуємо курси української мови. Продумали велику кількість заходів на зимовий період із залученням письменників і театру», — додав він.

На своїй Facebook-сторінці Руслан Марцінків також поділився світлинами з підготовчих зборів, зазначивши: «Ми маємо бути 100% україномовним містом. Містом — патріотів своєї країни».

Набір волонтерів для мовних інспекторів триває, і кандидати можуть вказати бажаний напрямок діяльності, як-от розповсюдження інформаційних листівок або контроль за дотриманням мовного законодавства.

Нагадаємо, що міський голова Франківська Руслан Марцінків повідомляв, що у місті розпочне діяльність нова структура — мовні інспектори, які протидіятимуть поширенню російської мови.

Пізніше стало відомо, що мовні інспектори не каратимуть за вживання російської мови, а популяризуватимуть українську.

Згодом заступник мера повідомив, що мовних інспекторів у Івано-Франківську не буде, на них немає коштів.

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