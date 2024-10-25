Валерия Заболотного избрали председателем Черниговского апелляционного суда

В Черниговском апелляционном суде избрали председателя суда.

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В Черниговском апелляционном суде избрали Валерия Заболотного председателем суда. Об этом сообщили в суде.

Как отмечается, во исполнение требований статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» 10 октября состоялось общее собрание судей Черниговского апелляционного суда для решения вопроса об избрании председателя и заместителя председателя суда.

Согласно требованиям действующего законодательства, путем тайного голосования на должность председателя суда избрали Заболотного Валерия Николаевича.

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