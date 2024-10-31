Тимчасова слідча комісія перевірить обґрунтованість цін на електроенергію для побутових споживачів

Верховна Рада прийняла постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії.

Джерело фото: 24 канал

Верховна Рада прийняла постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг № 12164 від 29.10.2024.

Головою ТСК обрано народного депутата Кучеренка Олексія Юрійовича, а його заступником Медяника В’ячеслава Анатолійовича.

Основними завданнями Тимчасової слідчої комісії буде:

1) дослідження економічної обґрунтованості цін на електричну енергію для побутових споживачів, що встановлювалися Кабінетом Міністрів України у 2023-2024 роках;

2) розслідування можливих фактів порушення законодавства України під час розрахунку цін на електричну енергію для побутових споживачів, що встановлювалися Кабінетом Міністрів України у 2023-2024 роках;

3) розслідування можливих фактів порушень під час розрахунку, встановлення та застосування тарифів на транспортування, розподіл та зберігання природного газу;

4) розслідування причин утворення заборгованості суб’єктів ринку електричної енергії та суб’єктів ринку природного газу у процесі виконання покладених на них спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів на відповідних ринках;

5) розслідування причин утворення та непогашення заборгованості суб’єктів ринку електричної енергії та суб’єктів ринку природного газу;

6) розслідування можливих фактів порушень під час розрахунку, встановлення та застосування тарифів для суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

7) розслідування можливих порушень фінансово-господарської діяльності, управління та здійснення державного регулювання діяльності підприємств, включених до Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та підприємств у сфері енергетики, частка яких прямо або опосередковано належить таким підприємствам;

8) розслідування фактів можливих порушень законодавства України під час організації захисту та забезпечення безпеки функціонування об’єктів енергетики, використання коштів для реалізації таких заходів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.