США планують надіслати Україні 6 млрд доларів до інавгурації Трампа

Адміністрація Джо Байдена планує терміново надати Україні 6 мільярдів доларів, які були виділені на безпекову допомогу - Politico.

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір "терміново" відправити $6 млрд на підтримку України, до інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Про це повідомляє Politico.

Як стверджують американські посадовці, цей план є єдиною можливістю для Білого дому продовжувати надсилати обладнання в Україну для боротьби з рф.

"Адміністрація Байдена планує поспіхом вивести останні з понад $6 мільярдів, які залишилися як допомога Україні в галузі безпеки, до Дня інавгурації, оскільки команда, що йде, готується до припинення потоку зброї після вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа", - пише видання.

За інформацією Politico, адміністрація Байдена має в своєму розпорядженні $4,3 млрд на надання зброї зі складів армії США, яку потім заміщують, і ще $2,1 млрд - на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США.

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