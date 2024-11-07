Камала Гарріс визнала поразку на виборах у США, пообіцявши мирну передачу влади

Кандидат у президенти США Камала Гарріс звернулася до прихильників після поразки на виборах.

Кандидат в президенти США Камала Гарріс під час виступу перед своїми прихильниками у Вашингтоні публічно визнала перемогу свого опонента Дональда Трампа на виборах та підкреслила, що докладе зусиль для мирної передачі влади.

«Сьогодні я розмовляла з обраним президентом Трампом і привітала його з перемогою. Я також сказала йому, що ми допоможемо йому та його команді в перехідний період і будемо брати участь у мирній передачі влади», - заявила вона.

Гарріс подякувала своїм прихильникам за підтримку.

Вона додала, що головний принцип американської дипломатії у тому, що "якщо ми програємо вибори, ми це приймаємо". Віце-президент наголосила, що це головна відмінність демократії від монархії та тиранії.

"Ми як нація віддані не президентові чи партії, а Конституції нашої країни", - сказала вона.

Крім того, під час виступу у Вашингтоні віце-президент висловила подяку за довіру, заявивши, що її серце сповнене любові до США. Також Гарріс подякувала Джо Байдену за підтримку.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Станом на зараз він набрав 312 голосів колегії виборців.

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