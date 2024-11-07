Олаф Шольц проситиме про вотум довіри уряду на тлі розпаду правлячої коаліції у Німеччині

Після звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера канцлер оголосив, що проситиме про вотум довіри в Бундестазі 15 січня.

Як ми писали, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є лідером Вільної демократичної партії, що ознаменувало розпад "світлофорної" коаліції.

Після цього Лінднер оголосив про вихід партії з коаліції, про свою відставку та відкликання ще трьох міністрів від ВДП. На тлі цього Шольц оголосив, що проситиме про вотум довіри до німецького уряду, через що можуть відбутися дострокові парламентські вибори, повідомило Spiegel.

Через відсутність консенсусу між трьома партіями головуючої коаліції щодо політичного курсу та небажання міністра Крістіана Лінднера йти на компроміс Олаф Шольц назвав його звинуватив у роботі виключно для «Вільної демократичної партії».

«Той, хто не погоджується на компромісну пропозицію в такій ситуації, діє безвідповідально. Як канцлер, я не можу цього дозволити. Немає бази довіри для подальшої співпраці», — заявив канцлер.