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На аукционе впервые продали картину, которую создала робот-гуманоид – стоимость превысила $1 млн.

09:36, 11 ноября 2024
Картину, которую создал человекоподобный робот-художник Ai-Da, на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке продали за рекордную сумму 1,08 миллиона долларов.
На аукционе впервые продали картину, которую создала робот-гуманоид – стоимость превысила $1 млн.
Источник фото: Photograph: Sotheby’s/EPA
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Портрет английского математика Алана Тюринга, созданный роботом-гуманоидом Ai-Da, был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 1 084 800 долларов (44,496 млн грн). Об этом сообщает The Guardian.

Портрет Тюринга Ai-Da создала в 2024 году смешанной техникой на холсте.

Ai-Da рисует, основываясь на увиденном, так как не имеет воображения. Она создала портрет после разговора с разработчиками, которые предложили создать образ Тюринга. У работа спрашивали, какой цвет, стиль, тон, текстуру использовать в картине, прежде чем показали ей фотографию Тюринга, после чего она приступила к рисованию.

Источник фото: Sotheby’s

По информации CNN, по данным аукционного дома Sotheby's, проводившего торги в Нью-Йорке, США, портрет Тюринга хотели приобрести 27 претендентов. Имени человека, который все-таки купил его, не разглашают. Предварительно лот оценивали в $120—180 тысяч.

Источник фото: Sotheby’s

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