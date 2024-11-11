На аукционе впервые продали картину, которую создала робот-гуманоид – стоимость превысила $1 млн.

Картину, которую создал человекоподобный робот-художник Ai-Da, на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке продали за рекордную сумму 1,08 миллиона долларов.

Источник фото: Photograph: Sotheby’s/EPA

Портрет английского математика Алана Тюринга, созданный роботом-гуманоидом Ai-Da, был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 1 084 800 долларов (44,496 млн грн). Об этом сообщает The Guardian.

Портрет Тюринга Ai-Da создала в 2024 году смешанной техникой на холсте.

Ai-Da рисует, основываясь на увиденном, так как не имеет воображения. Она создала портрет после разговора с разработчиками, которые предложили создать образ Тюринга. У работа спрашивали, какой цвет, стиль, тон, текстуру использовать в картине, прежде чем показали ей фотографию Тюринга, после чего она приступила к рисованию.

Источник фото: Sotheby’s

По информации CNN, по данным аукционного дома Sotheby's, проводившего торги в Нью-Йорке, США, портрет Тюринга хотели приобрести 27 претендентов. Имени человека, который все-таки купил его, не разглашают. Предварительно лот оценивали в $120—180 тысяч.

Источник фото: Sotheby’s

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.