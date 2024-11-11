На аукціоні вперше продали картину, яку створила робот-гуманоїд – вартість перевищила $1 млн

Картину, яку створив людиноподібний робот-художник Ai-Da, на торгах аукціонного дому Sothebyʼs у Нью-Йорку продали за рекордну суму $1,08 мільйона.

Джерело фото: Photograph: Sotheby’s/EPA

Портрет англійського математика Алана Тюрінга, створений роботом-гуманоїдом Ai-Da, продали на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку за 1 084 800 доларів (44,496 млн грн). Про це повідомляє The Guardian.

Портрет Тюрінга Ai-Da створила у 2024 році змішаною технікою на полотні.

Ai-Da малює, базуючись на побаченому, оскільки не має уяви. Вонa створила портрет після розмови з розробниками, які запропонували створити образ Тюрінга. У робота запитували, який колір, стиль, тон, текстуру використати в картині, перш ніж показали їй фотографію Тюрінга, після цього вона взялася до малювання.

Джерело фото: Sotheby’s

По інформації CNN, за даними аукціонного дому Sothebyʼs, який проводив торги в Нью-Йорку, США, портрет Тюрінга хотіли придбати 27 претендентів. Імені людини, яка таки купила його, не розголошують. Попередньо лот оцінювали в $120—180 тисяч.

Джерело фото: Sotheby’s

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