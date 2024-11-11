Трамп після виборів подзвонив путіну, щоб поговорити про Україну – відомі деталі розмови

Обраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із путіним та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

Джерело фото: REUTERS

Як повідомляла «Судово-юридична газета», обраний 6 листопада президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з путіним. Розмова відбулася у четвер, 7 листопада.

За даними кількох співрозмовників The Washington Post, мова йшла про необхідність миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити «незабаром розв’язання війни в Україні». Окрім того, як пише WP з посиланням на джерела, під час телефонної розмови Трамп побіжно торкнувся питання територій.

«Під час телефонної розмови, яку Трамп провів зі свого курорту у Флориді, він порадив російському президентові не вдаватися до ескалації війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі», - наводить видання слова одного із джерел.

Видання з посиланням на два джерела зазначає, що уряд України нібито був поінформований про дзвінок путіну і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася.

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