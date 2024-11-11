Трамп после выборов позвонил путину, чтобы поговорить об Украине – известны детали разговора

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с путиным и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.

Источник фото: REUTERS

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», избранный 6 ноября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с путиным. Разговор состоялся в четверг, 7 ноября.

По данным нескольких собеседников The Washington Post, речь шла о необходимости мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить «вскоре разрешение войны в Украине». Кроме того, как пишет WP со ссылкой на источники, во время телефонного разговора Трамп вскользь коснулся вопроса территорий.

«Во время телефонного разговора, который Трамп провел со своего курорта во Флориде, он посоветовал российскому президенту не прибегать к эскалации войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе», - приводит издание слова одного из источников.

Издание со ссылкой на два источника отмечает, что правительство Украины якобы было информировано о звонке путину и не возражало против того, чтобы разговор состоялся.

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