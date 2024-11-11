В Киеве и ряде регионов ввели экстренные отключения света из-за угрозы ракетных ударов

Превентивные экстренные отключения света применяются по указанию Укрэнерго.

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В Украине применяют отключение электроэнергии из-за угрозы ракетных ударов. В Киевской городской военной администрации говорят, что это превентивные меры.

«В связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера», - сообщили в КГВА.

В частности, в Воздушных Силах утром 11 ноября сообщили о взлете МиГ-31К и фиксации в воздухе 8-ми бортов Ту-95мс

В ДТЭК об экстренных отключениях сообщают в Киеве, Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине, Донецкой области. Там добавили, что превентивные экстренные отключения света применяются по указанию Укрэнерго.

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