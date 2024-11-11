У Києві та низці регіонів ввели екстрені відключення світла через загрозу ракетних ударів

Превентивні екстрені відключення світла застосовуються за вказівкою Укренерго.

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В Україні застосовують відключення електроенергії через загрозу ракетних ударів. У Київській міській військовій адміністрації кажуть, що це превентивні заходи.

«В звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві введені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід», - повідомили у КМВА.

Зокрема, у Повітряних Силах вранці 11 листопада повідомили про зліт МіГ-31К та фіксацією у повітрі 8-ми бортів Ту-95мс

У ДТЕК про екстрені відключення повідомляють у Києві, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина. Там додали, що превентивні екстрені відключення світла застосовуються за вказівкою Укренерго.

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