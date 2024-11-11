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Олаф Шольц заявив, що готовий оголосити вотум довіри своєму уряду до Різдва

08:43, 11 листопада 2024
Канцлер Німеччини сигналізує про готовність провести голосування за вотум довіри уряду раніше.
Олаф Шольц заявив, що готовий оголосити вотум довіри своєму уряду до Різдва
Джерело фото: Getty Images
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Як ми писали, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є лідером Вільної демократичної партії. Після цього Лінднер оголосив про вихід партії з коаліції, про свою відставку та відкликання ще трьох міністрів від партії. На тлі цього Шольц оголосив, що проситиме про вотум довіри до німецького уряду, через що можуть відбутися дострокові парламентські вибори.

Як зазначило видання Tagesschau, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий провести голосування у парламенті щодо вотуму довіри своєму уряду раніше, ніж 15 січня.

Раніше німецький канцлер запропонував призначити голосування у Бундестазі за вотум довіри своєму уряду 15 січня, а дострокові вибори призначити на березень.

Однак опозиція хоче, щоб вибори відбулися в січні.

Голосування за вотум довіри є необхідною передумовою для проведення виборів.

«Для мене не проблема поставити на голосування вотум довіри до Різдва», – сказав Шольц.

Однак він ставить своє рішення в залежність від того, чи узгодять лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх і лідер опозиції Фрідріх Мерц дату проведення голосування за вотум довіри.

Шольц запропонував обом партіям провести переговори про графік.

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Німеччина Олаф Шольц

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