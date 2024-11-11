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В России опровергают информацию о телефонном разговоре Трампа и Путина

11:39, 11 ноября 2024
По словам спикера Путина, никакого разговора не было.
В России опровергают информацию о телефонном разговоре Трампа и Путина
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Спикер главы РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как пишут в СМИ, его слова передают в росСМИ.

Да, он назвал ложной информацию о разговоре, а также заявил, что в настоящее время нет конкретных планов по контактам между обеими политиками.

Между тем, в МИД Украины заявили, что Украина была не была заранее предупреждена о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Путиным. Как следствие, Украина не могла одобрить или выступить против звонка.

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на источники написало, что 7 ноября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Впрочем, официально у Трампа этого не комментировали.

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США Дональд Трамп война

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