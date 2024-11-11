Раскол, конфликты и взаимные обвинения – что происходит в ВККС после увольнения руководителя Секретариата Елены Пономаренко

Высшая квалификационная комиссия судей на фоне проблем с конкурсами в апелляционные суды и ВАКС рискует оказаться в состоянии репутационного и функционального кризиса.

Источник фото: ВККС

Высшую квалификационную комиссию судей продолжают преследовать как внутренние, так и внешние проблемы, которые угрожают превратиться в настоящий институциональный кризис.

На фоне провала процедуры тестирования на когнитивные способности участников конкурса на должности судей как апелляционных судов, так и судей Высшего антикоррупционного суда, в ВККС вспыхнул еще и внутренний конфликт, связанный с неожиданными изменениями в руководстве Секретариата Комиссии.

Днем 8 ноября на сайте ВККС появилась лаконичная новость, скорее напоминавшая сообщения в советской газете «Правда» по итогам очередного Пленума ЦК КПСС, чем информацию от одного из ключевых органов судебной власти.

«Произошли изменения в составе руководства Секретариата Комиссии. Сообщаем, что Пономаренко Елена, руководитель секретариата Высшей квалификационной комиссии судей, 6 ноября 2024 года уволена с занимаемой должности», - говорилось в сообщении Комиссии.

О том, почему Комиссия вдруг решила уволить руководителя Секретариата, которая работала на этом посту с 2015 года, какие именно к Елене Пономаренко официально возникли претензии, почему ее увольнение произошло так быстро и в непростое для Комиссии время, осталось непонятным.

«Судебно-юридическая газета» попыталась разобраться с тем, что прямо сейчас происходит в стенах Высшей квалификационной комиссии судей.

Тайные претензии

Елена Пономаренко работала в ВККС фактически с момента ее создания – с 2011 года. В 2013 году она была назначена на должность заместителя руководителя Секретариата ВККС. После смены власти в стране в 2014 году и «перезагрузки» ВККС, в феврале 2015 года Елена Пономаренко возглавила Секретариат ВККС.

Елена Пономаренко работала на руководящих должностях в Секретариате Комиссии при трех председателях ВККС и их заместителях. Однако после избрания в августе 2024 года на должность главы ВККС представителя НАПК Андрея Пасечника, а на должность заместителя председателя Комиссии бывшего сотрудника ВККС, судьи Хозяйственного суда Житомирской области Алексея Омельяна, позиции Елены Пономаренко пошатнулись.

Смена руководства ВККС удивительным образом совпала с массированной информационной атакой на Елену Пономаренко, которая велась усилиями грантовых организаций «Центр противодействия коррупции», DeJure и «Автомайдан».

При этом претензии общественности, как для внешнего наблюдателя, далекого от внутренней «кухни» ВККС, выглядели несколько странно.

Кроме более или менее понятных претензий, вроде начисления материальной помощи себе и другому заместителю руководителя Секретариата во время длительного «простоя» в работе Комиссии, активисты обвиняли Елену Пономаренко в неспособности организовать эффективную работу Секретариата Комиссии, излишнем бюрократизме и даже в кадровом кризисе в судах, а также в том, что двое представительниц Секретариата ВККС по итогам участия в отборе 2017 смогли занять высокие места в рейтинге кандидатов на должности судей местных судов.

Хотя, по данным «Судебно-юридической газеты», к определенным управленческим решениям и стилю поведения Елены Пономаренко, у членов нового состава ВККС действительно накопились претензии, однако, по сути, они были схожи с претензиями, которые время от времени возникают к руководителям секретариатов большинства министерств или руководителей аппаратов судов. Следовательно, со стороны сложно оценить, насколько действия или бездействие Елены Пономаренко в тех или иных ситуациях были настолько критичны, что требовали ее немедленного отстранения от руководства Секретариатом Комиссии.

Следует отметить, что при новом составе ВККС, который начал свою каденцию только в 2023 году, Секретариат ВККС оказался в непростом кадровом положении.

В 2023-2024 годах из Комиссии уволились сразу два заместителя руководителя Секретариата ВККС, работавшие в Комиссии еще со времен ее создания – Тарас Нешик и Александр Быструшкин. Ни один новый заместитель руководителя Секретариата назначен на вакантные должности за это время не был.

Также в Комиссии были и другие важные увольнения – в 2024 году, например, уволилась с должности начальник финансово-экономического управления ВККС.

Проблемы в Секретариате в итоге привели к скандалу, фигурантом которого в августе стал замглавы ВККС Алексей Омельян. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», тогда начальник Юридического управления ВККС Наталья Кидина, которая была и. о. руководителя Секретариата на время отпуска Елены Пономаренко, обвинила Алексея Омельяна в травле, предоставлении незаконных указаний и пренебрежительном отношении к себе.

Алексей Омельян обвинения отверг, однако Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 11 сентября все же открыла в отношении заместителя председателя ВККС дисциплинарное дело.

При этом сама ВККС, на удивление, до сих пор не дала оценки событиям, произошедшим в стенах Комиссии почти три месяца назад.

По просьбе общественности

Как стало известно «Судебно-юридической газете», несмотря на периодические обсуждения членами ВККС перспектив пребывания Елены Пономаренко в должности руководителя Секретариата Комиссии, появление в повестке дня пленарного заседания ВККС 6 ноября «вопроса» Елены Пономаренко стало неожиданностью для многих членов Комиссии.

Однако на вопрос членов Комиссии относительно целесообразности срочного рассмотрения вопроса Елены Пономаренко, председатель ВККС Андрей Пасечник дал уклончивые ответы.

Из его слов получалось, что устранение Елены Пономаренко с должности руководителя Секретариата – это «требование общественности», то есть «Центра противодействия коррупции» и DeJure. Кроме того, на Елену Пономаренко якобы жаловались представители Общественного совета добропорядочности. Следовательно, ВККС должна как-то реагировать на претензии общественных активистов.

Также неожиданностью стало то, что группа членов ВККС во главе с Андреем Пасечником и Алексеем Омельяном фактически тайно от других коллег разработала план увольнения Елены Пономаренко с должности.

Для этого руководство ВККС решило воспользоваться изменениями в законодательство о государственной службе, которые вступили в силу целых семь лет назад – в 2017 году.

Дело в том, что назначение Елены Пономаренко на должность руководителя Секретариата в 2015 году произошло на основании приказа тогдашнего председателя ВККС бессрочно, то есть без указания срока, когда приказ утрачивает свою силу.

В 2016 году законодательство о государственной службе претерпело изменения – появились конкурсы и сроки, на которые назначался тот или иной госслужащий – 5 лет.

В ноябре 2019 года, накануне прекращения полномочий тогдашнего состава ВККС, председатель Комиссии назначил своим приказом Елену Пономаренко также и главой госслужбы Комиссии. Это было сделано для того, чтобы в случае длительного отсутствия

полномочного состава ВККС, в Комиссии было уполномоченное лицо, которое могло бы выполнять распорядительские функции – увольнять и назначать сотрудников, осуществлять начисление заработной платы и т. д.

Однако, по мнению Андрея Пасечника, именно с ноября 2019 года начался отсчет 5-летнего срока полномочий Елены Пономаренко согласно Закону «О государственной службе» 2016 года.

Соответственно, с учетом того, что Елена Пономаренко не проходила новый конкурс на должность Секретариата Комиссии, а также с учетом того, что срок ее полномочий якобы истекал 6 ноября, Андрей Пасечник и предложил уволить Елену Пономаренко с должности.

Увольнение Елены Пономаренко и «штурм» ее кабинета руководителями ВККС

6 ноября во время пленарного заседания Комиссии Андрей Пасечник предложил членам ВККС рассмотреть два проекта решений относительно судьбы Елены Пономаренко.

Первый вариант предусматривал продление ее полномочий в должности руководителя Секретариата Комиссии, а второй – увольнение с должности.

Поскольку первый вариант не был даже включен в повестку дня – он не набрал необходимое количество голосов («группа поддержки» Андрея Пасечника имеет большинство в составе ВККС), то автоматически реальностью стал второй вариант – увольнение Елены Пономаренко с должности.

Вечером 6 ноября Андрей Пасечник подписал приказ об увольнении Елены Пономаренко с поста руководителя Секретариата ВККС в связи с «прекращением срока назначения на государственную службу» и «не принятием субъектом назначения решения о повторном назначении на должность».

Протест части членов ВККС, отметивших, что увольнение руководителя Секретариата, согласно параграфу 14 Регламента ВККС, является полномочием исключительно Комиссии в пленарном составе, был проигнорирован.

Поскольку заседание Комиссии затянулось, то подошел к концу и рабочий день сотрудников Секретариата Комиссии.

Впрочем, по данным «Судебно-юридической газеты», Андрей Пасечник и Алексей Омельян фактически заставили остаться на работе после 17.00 начальника отдела по работе с персоналом Секретариата Комиссии и зарегистрировать приказ об увольнении Елены Пономаренко.

Уже после 18:00 делегация членов ВККС – по имеющимся данным, это были председатель Комиссии Андрей Пасечник, заместитель председателя Комиссии Алексей Омельян и член ВККС Роман Сабодаш, зашли в кабинет Елены Пономаренко, которая еще присутствовала на рабочем месте. Члены Комиссии потребовали, чтобы Елена Пономаренко ознакомилась и подписала приказ о своем увольнении.

Однако Елена Пономаренко отказалась выполнять требования руководства ВККС и отметила, что рабочий день уже давно завершился и она уже не должна этого делать.

В ответ Андрей Пасечник вызвал членов ВККС Надежду Кобецкую и Ярослава Духа, чтобы они составили акт о том, что Елена Пономаренко отказывается ознакомиться с приказом о своем увольнении и подписывать его.

«Восстание оппозиции»

Действия руководства Комиссии и т. н. «большинства» членов ВККС повлекли за собой острую реакцию другой группы членов Комиссии, которая имеет условное название «оппозиция».

В ходе дискуссии с руководством Комиссии «оппозиция» обвинила Андрея Пасечника и Алексея Омельяна «в узурпации власти» и игнорировании требований Регламента ВККС.

7 ноября четверо членов Комиссии от «оппозиции» потребовали созвать срочное заседание ВККС, чтобы обсудить законность произошедшего 6 ноября.

Глава ВККС Андрей Пасечник сначала отказался созвать внеплановое заседание Комиссии, отметив, что «большинство» членов Комиссии уже решило вопрос Елены Пономаренко и возвращаться к обсуждению уже нет смысла, однако потом все же согласился провести срочное заседание.

Впрочем, хотя пленарное заседание 7 ноября и было созвано, однако никакого обсуждения на нем не произошло, поскольку «большинство» членов ВККС просто не поддержало включение «вопроса» Елены Пономаренко в повестку дня. В итоге члены Комиссии только обменялись не совсем корректными высказываниями и на этом заседание Комиссии завершилось.

Что дальше

События 6-7 ноября фактически привели к расколу среди членов ВККС.

Какие последствия очередной кризис будет иметь для деятельности Комиссии, сказать пока сложно, однако на фоне проблем с конкурсами в апелляционные суды и ВАКС, уже можно констатировать наличие репутационных потерь для ВККС.

Кроме того, в ВККС активно ходят слухи, что главная причина увольнения Елены Пономаренко заключается не в каких-то абстрактных претензиях к ней, как к главе Секретариата Комиссии, а в желании «завести» и «поставить» на ее должность лицо, приближенное к действующему руководству ВККС. Ведь в настоящее время, учитывая действие военного положения, назначение на должность руководителя или заместителя руководителя Секретариата Комиссии возможно и без конкурса.

Отметим, что осенью в ВККС проводился довольно странный отбор на должность заместителя руководителя Секретариата ВККС.

В октябре в «финал» отбора из 23 претендентов вышли 5 кандидатов, двое из которых являются представителями НАПК.

Впрочем, этот отбор завершился, по сути, ничем – со всеми финалистами состоялись собеседования, после чего Комиссия так и не приняла какого-либо конкретного решения относительно определения победителя отбора.

Вместе с тем, в октябре вдруг прекратил участие в отборе один из финалистов отбора – руководитель Управления по работе с персоналом НАПК Игорь Дробко.

Источники «Судебно-юридической газеты» отмечают, что Андрей Пасечник и Игорь Дробко хорошо знакомы по работе в НАПК, а потому не исключено, что именно Игорь Дробко уже в ближайшее время сможет попытаться возглавить Секретариат ВККС.

Автор: Вячеслав Хрипун

Источник фото: ВККС

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