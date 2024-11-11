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Илон Маск влияет на формирование команды Дональда Трампа, – CNN

11:42, 11 ноября 2024
CNN сообщает, что миллиардер без официальных должностей влияет на международные переговоры и кадровые решения Трампа.
Илон Маск влияет на формирование команды Дональда Трампа, – CNN
Фото: Cabinet Boss
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Американский миллиардер Илон Маск не планирует занимать официальные должности в администрации избранного президента Дональда Трампа, но, как сообщает CNN, сохраняет влияние на процессы, находясь извне. За последние 48 часов в резиденции Трампа «Мар-а-Лаго» собрались два типа гостей: те, кто стремится получить работу в новой администрации, и те, кто пытается продвинуть своих кандидатов. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что у Дональда Трампа есть 75-дневный переходный период, чтобы сформировать свою команду до дня инаугурации 20 января. Кроме того, Трамп пообещал сделать Илона Маска министром федерального «сокращения расходов», а генеральный директор Tesla предположил, что он может найти триллионы долларов государственных расходов, которые нужно сократить.

Маск, по информации источников, был одной из главных фигур на курорте в Палм-Бич, Флорида, где регулярно проводил время с Трампом и его семьей - от совместных обедов на террасе до встреч на поле для гольфа.

Он также присутствовал во время телефонных разговоров Трампа с лидерами разных стран и даже высказывал свои мнения относительно ключевых кадровых назначений. В частности, Маск присутствовал во время телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп может осуществить перезагрузку апелляционных судов в США.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы (ICE) Том Хоман будет отвечать за контроль над границами в его новой администрации.

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США Дональд Трамп Илон Маск

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