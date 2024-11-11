Ілон Маск впливає на формування команди Дональда Трампа, – CNN

CNN повідомляє, що мільярдер без офіційних посад впливає на міжнародні переговори та кадрові рішення Трампа.

Фото: Cabinet Boss

Американський мільярдер Ілон Маск не планує займати офіційні посади в адміністрації обраного президента Дональда Трампа, але, як повідомляє CNN, зберігає вплив на процеси, перебуваючи ззовні. За останні 48 годин у резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» зібралися два типи гостей: ті, хто прагне отримати роботу в новій адміністрації, та ті, хто намагається просунути своїх кандидатів. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня. Крім того, Трамп пообіцяв зробити Ілона Маска міністром федерального «скорочення витрат», а генеральний директор Tesla припустив, що він може знайти трильйони доларів державних витрат, які потрібно скоротити.

Маск, за інформацією джерел, був однією з головних фігур на курорті в Палм-Біч, Флорида, де регулярно проводив час із Трампом та його родиною — від спільних обідів на терасі до зустрічей на полі для гольфу.

Він також був присутній під час телефонних розмов Трампа з лідерами різних країн і навіть висловлював свої думки щодо ключових кадрових призначень. Зокрема, Маск був присутній під час телефонної розмови Трампа із Володимиром Зеленським.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп може здійснити перезавантаження апеляційних судів у США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що колишній виконувач обов'язків директора Імміграційної та митної служби (ICE) Том Хоман буде відповідати за контроль над кордонами в його новій адміністрації.

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