Практика судів
  1. У світі

Ілон Маск впливає на формування команди Дональда Трампа, – CNN

11:42, 11 листопада 2024
CNN повідомляє, що мільярдер без офіційних посад впливає на міжнародні переговори та кадрові рішення Трампа.
Ілон Маск впливає на формування команди Дональда Трампа, – CNN
Фото: Cabinet Boss
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський мільярдер Ілон Маск не планує займати офіційні посади в адміністрації обраного президента Дональда Трампа, але, як повідомляє CNN, зберігає вплив на процеси, перебуваючи ззовні. За останні 48 годин у резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» зібралися два типи гостей: ті, хто прагне отримати роботу в новій адміністрації, та ті, хто намагається просунути своїх кандидатів. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня. Крім того, Трамп пообіцяв зробити Ілона Маска міністром федерального «скорочення витрат», а генеральний директор Tesla припустив, що він може знайти трильйони доларів державних витрат, які потрібно скоротити.

Маск, за інформацією джерел, був однією з головних фігур на курорті в Палм-Біч, Флорида, де регулярно проводив час із Трампом та його родиною — від спільних обідів на терасі до зустрічей на полі для гольфу.

Він також був присутній під час телефонних розмов Трампа з лідерами різних країн і навіть висловлював свої думки щодо ключових кадрових призначень. Зокрема, Маск був присутній під час телефонної розмови Трампа із Володимиром Зеленським.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп може здійснити перезавантаження апеляційних судів у США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що колишній виконувач обов'язків директора Імміграційної та митної служби (ICE) Том Хоман буде відповідати за контроль над кордонами в його новій адміністрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Ілон Маск

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розкол, конфлікти та взаємні звинувачення – що відбувається у ВККС після звільнення керівника Секретаріату Олени Пономаренко

Вища кваліфікаційна комісія суддів на фоні проблем з конкурсами в апеляційні суди та ВАКС ризикує опинитися у стані репутаційної та функціональної кризи.

Скільки заробляють у Державній судовій адміністрації – відомий розмір зарплат

Найбільша заробітна плата в системі Судової адміністрації зафіксована у центральному апараті ДСА та прифронтових областях, а найменша – в найбільш великих та завантажених регіонах.

Про відсутність провокації з боку викривача свідчать ініціативні дії хабарника – Верховний Суд пояснив, як відрізнити провокатора від викривача

Викривачі можуть отримати мільйони гривень винагороди, що створює ризик провокації з їх боку – у Верховному Суді пояснили, як виокремити відсутність провокації з боку викривача.

Посла України у США Оксану Маркарову можуть замінити – The Washington Post

Напруженість стосовно Посла України у США Оксани Маркарової виникла після організації візиту Володимира Зеленського до «хиткого» штату Пенсильванії напередодні виборів в США.

Верховний Суд вважає, що дізнавач може призначати експертизи щодо встановлення тяжкості тілесних ушкоджень

Таким правом, на думку Верховного Суду, дізнавач наділений через те, що належить до сторони обвинувачення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду