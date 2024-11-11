Колишній очільник ICE Том Хоман відповідатиме за кордони США в адміністрації Трампа

Том Хоман стане «прикордонним царем» при Трампі для боротьби з нелегальною імміграцією.

Джерело фото: Arab News

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що колишній виконувач обов'язків директора Імміграційної та митної служби (ICE) Том Хоман буде відповідати за контроль над кордонами в його новій адміністрації. За словами Трампа, Гоман отримає посаду «прикордонного царя», який займатиметься безпекою південного та північного кордонів, а також морською та авіаційною безпекою. Про це пише Arab News.

Хоман, який працював у попередній адміністрації Трампа, також розглядається як кандидат на пост міністра внутрішньої безпеки. Під час своєї кампанії Трамп неодноразово підкреслював важливість боротьби з нелегальною імміграцією, обіцяючи посилити депортації. Хоман часто виступав на підтримку цих ініціатив і користувався схвальною підтримкою Трампа.

Зустрічі Трампа з потенційними кандидатами на ключові посади тривають у рамках підготовки до інавгурації, призначеної на 20 січня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп може здійснити перезавантаження апеляційних судів у США.

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