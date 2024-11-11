Бывший глава ICE Том Хоман будет отвечать за границы США в администрации Трампа

Том Хоман станет «пограничным царем» при Трампе для борьбы с нелегальной иммиграцией.

Источник фото: Arab News

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы (ICE) Том Хоман будет отвечать за контроль над границами в его новой администрации. По словам Трампа, Гоман получит должность «пограничного царя», который будет заниматься безопасностью южной и северной границ, а также морской и авиационной безопасностью. Об этом пишет Arab News.

Хоман, который работал в предыдущей администрации Трампа, также рассматривается как кандидат на пост министра внутренней безопасности. Во время своей кампании Трамп неоднократно подчеркивал важность борьбы с нелегальной иммиграцией, обещая усилить депортации. Хоман часто выступал в поддержку этих инициатив и пользовался одобрительной поддержкой Трампа.

Встречи Трампа с потенциальными кандидатами на ключевые должности продолжаются в рамках подготовки к инаугурации, назначенной на 20 января.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп может осуществить перезагрузку апелляционных судов в США.

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