Дональд Трамп може здійснити перезавантаження апеляційних судів у США

Десятки вакансій можуть відкритися в апеляційних судах США.

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Обраний Президент США Дональд Трамп під час свого першого терміну швидко заповнив низку вакантних посад у судовій системі США. Нині у США може відбутися перезавантаження апеляційних судів, повідомляє Bloomberg.

Наразі є дві вакансії в таких судах. Але протягом майбутнього президентського терміну з загального числа у 177 діючих суддів 34 судді, призначені республіканцями, та 29 суддів апеляційних судів, призначених демократами, можуть піти на пенсію, зазначає видання з посиланням на дослідників. «Судова система, ймовірно, зазнає певної турбулентності», додають вони.

Для команди Трампа перезавантаження судової влади було б завершенням зусиль, які він розпочав у 2017 році. «Це найуспішніша політична ініціатива першого терміну президента Трампа, і його переобрання забезпечує трансформацію федеральних судів», — зазначає професор права в Університеті Джорджа Мейсона Роб Лютер, який працював у першій адміністрації Трампа, спільно керуючи призначеннями суддів.

Як зазначає видання, федеральні судді служать довічно і, як правило, залишаються на своїх посадах довго після того, як президент, який їх призначив, залишає посаду, тому їхній вплив можна відчувати десятиліттями.

Апеляційні суди США не привертають такої уваги, як Верховний суд, але вони виступають в якості останнього слова в тисячах справ, багато з яких мають національне значення, що стосуються фінансового регулювання, антимонопольних спорів, репродуктивних прав тощо.

Найбільш важливі юридичні питання вирішуються в апеляційних судах. Лише 10% із понад 50 000 справ, які розглядаються окружними судами, оскаржуються до вищого суду країни, який щороку приймає на розгляд менше 100 справ. Якщо справа не доходить до Верховного суду США, рішення апеляційного суду залишається в силі.

94 окружні суди США є основою федеральної судової системи та поділені на 12 географічних регіонів, у кожному з яких є власний вищий окружний суд (апеляційний суд федерального округу розглядає справи, незалежно від регіону).

На апеляційному рівні колегія з трьох випадково обраних суддів заслуховує аргументи щодо того, чому сторона вважає, що суд нижчої інстанції міг неправильно застосувати закон.

Контроль республіканців над Сенатом буде працювати на користь Трампа, оскільки верхня палата повинна затверджувати будь-які призначення, у тому числі, суддів.

Також можуть відбутися зміни у Верховному суді США. Відставка 76-річного судді Кларенса Томаса, якому демократи намагалися оголосити імпічмент, або 74-річного судді Семюеля Аліто, обох консерваторів, дозволить призначити нових суддів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд США 1 липня постановив, що Дональд Трамп не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за офіційні дії, вчинені як президентом, але може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за приватні дії. При цьому голова ВС США Джон Робертс зазначив, що дозвіл прокурорам переслідувати за дії, вжиті колишнім президентом, потенційно знизить здатність виконувати роботу будь-якого президента США.

Після цього рішення Джо Байден заявив про необхідність обмежити строки повноважень для суддів Верховного Суду США і цілому провести реформу.

Також «Судово-юридична газета» писала, що помічник Камали Гарріс з числа колишніх судових активістів Браян Феллон просував збільшення кількості суддів Верховного Суду США, аби применшити вагу голосів суддів, призначених Трампом. Як ми розповідали раніше, Браян Феллон – екс-співзасновник неурядової організації Demand Justice, яка закликала збільшити кількість суддів у Верховному Суді, щоб Джо Байден міг призначати «нових ліберальних суддів» і таким чином перебалансувати вагу голосів у ВС США на користь демократів.

Автор: Наталя Мамченко

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