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На Хмельниччині навчальний заклад через суд зобов’язали облаштувати протирадіаційне укриття

07:00, 9 листопада 2024
Укриття довгий час перебувало в неналежному технічному стані.
На Хмельниччині навчальний заклад через суд зобов’язали облаштувати протирадіаційне укриття
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Хмельницьким окружним адміністративним судом задоволено позов прокуратури щодо приведення протирадіаційного укриття у готовність до експлуатації за його функціональним призначенням.

У прокуратурі повідомили, що один із навчальних закладів у смт Летичів є балансоутримувачем споруди цивільного захисту. Дане приміщення здатне розмістити 300 осіб.

Однак протягом тривалого часу воно перебувало в неналежному технічному стані. Це унеможливило використовувати укриття за призначенням – забезпечувати захист дітей та працівників закладу освіти.

Тому прокуратура подала позов до суду, який був повністю задоволений – балансоутримувача зобов'язано привести захисну споруду в належний стан для експлуатації.

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суд прокуратура

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