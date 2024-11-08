Кабмін підвищив до 100 тисяч гривень ліміт витрат для отримувачів житлових субсидій

Кабмін дозволив кредитування на альтернативну енергію та підвищив ліміт витрат до 100 тисяч гривень.

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Кабінет Міністрів України на своєму засіданні вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Однією з головних змін стало підвищення граничного розміру витрат на придбання товарів широкого вжитку для отримувачів субсидій з 50 до 100 тисяч гривень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з нововведеннями, субсидії тепер можуть призначатися також при купівлі у кредит генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, таких як сонячне випромінювання та енергія вітру. Це включає також комплектуючі для таких установок, з урахуванням фінансової підтримки фізичних осіб, які встановлюють ці установки у своїх домогосподарствах.

Крім того, було встановлено, що разова оплата, пов’язана з набуттям майнових прав на таке майно, не повинна перевищувати 150 тисяч гривень.

Також внесено зміни до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і твердого палива, а також уточнено вимоги до інформації, яку постачальники універсальних послуг повинні передавати до Пенсійного фонду України.

До того ж, були внесені зміни до постанови КМУ щодо надання державної підтримки на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії в умовах потенційної відсутності енергопостачання під час воєнного стану.

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