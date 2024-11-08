Мобілізація фахівця стала причиною вимкнення ліфтів в одному з міст Полтавщини

У зв’язку з мобілізацію спеціаліста до ЗСУ у Лубнах на Полтавщині призупинено роботу ліфтів.

колаж з відкритих джерел

У Лубнах Полтавської області довелося припинити роботу ліфтів. Причина - мобілізація спеціаліста з обслуговування ліфтів до ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Лубенської міської ради.

Співвласників багатоквартирних будинків попередили що з 7 листопада з 17:00 для "запобігання виникненню нещасних випадків" тимчасово призупинено роботу ліфтів. Зокрема, це стосується будинків, які обслуговує Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління.

Обіцяють, що роботу ліфтів буде негайно відновлено після того, як знайдуть нового виконавця робіт. Також у міськраді наголосили, що за період простою ліфтів всім мешканцям буде проведено перерахунок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готує нові правила для визначення критичності підприємств та необхідності бронювання їхніх працівників.

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