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IQ-тестування кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду 11 листопада не відбудеться – ВККС

17:29, 8 листопада 2024
Офіційна причина – «окремі технічні проблеми, які залишаються невирішеними».
IQ-тестування кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду 11 листопада не відбудеться – ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів ввечері 8 листопада повідомила, що тестування кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС на виявлення когнітивних здібностей (IQ - тест), поки що відкладене на невизначений час.

Офіційна причина відкладення тестування – «окремі технічні проблеми, що унеможливлюють проведення тестування когнітивних здібностей» та які досі «залишаються невирішеними».  

Також у ВККС додали, що буде складено новий графік тестування когнітивних здібностей.  

Разом з тим, тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду відбудеться за раніше затвердженим графіком.

Нагадаємо, що тестування кандидатів на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС мало відбутися 11 листопада.

Однак, як розповідала «Судово-юридична газета», через низку технічних проблем, що виникли під час тестування когнітивних здібностей, 5 листопада ВККС вирішила скасувати результати, які отримали за IQ – тест дві групи кандидатів на посади суддів апеляційних судів цивільної спеціалізації.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС ВАКС

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