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Уряд спростив процес рекрутингу на військову службу в електронній формі

17:27, 8 листопада 2024
Громадяни дізнаються про прийом на військову службу за один день.
Уряд спростив процес рекрутингу на військову службу в електронній формі
Джерело фото: АНТИКОР
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На засіданні Кабінету Міністрів України було внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту з рекрутингу громадян України для проходження військової служби в електронній формі. Нововведення сприятимуть більш ефективному та оперативному процесу набору на військову службу. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з оновленими правилами, після подачі заяви через рекрутингову платформу військова частина повинна протягом одного робочого дня провести уточнення намірів особи щодо укладення контракту. Це може бути здійснено, зокрема, через співбесіду, після чого приймається рішення про прийом на службу або відмову.

Якщо особу приймають на військову службу, з нею укладається контракт, а рішення військової частини повідомляється через платформу в день його прийняття. У разі відмови в прийнятті на службу, особа отримує пояснення причини відмови також через рекрутингову платформу.

Ці зміни мають на меті спростити і прискорити процес рекрутингу, забезпечивши більш прозорі та зручні умови для громадян, що бажають вступити на військову службу.

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