Правительство упростило процесс рекрутинга на военную службу в электронной форме

Граждане узнают о приеме на военную службу за один день.

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На заседании Кабинета Министров Украины были внесены изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины для прохождения военной службы в электронной форме. Нововведения будут способствовать более эффективному и оперативному процессу набора на военную службу. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно обновленным правилам, после подачи заявления через рекрутинговую платформу военная часть должна в течение одного рабочего дня провести уточнение намерений лица по заключению контракта. Это может быть осуществлено, в частности, через собеседование, после чего принимается решение о приеме на службу или отказе.

Если лицо принимают на военную службу, с ним заключается контракт, а решение воинской части сообщается через платформу в день его принятия. В случае отказа в принятии на службу, лицо получает объяснение причины отказа также через рекрутинговую платформу.

Эти изменения имеют целью упростить и ускорить процесс рекрутинга, обеспечив более прозрачные и удобные условия для граждан, желающих поступить на военную службу.

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